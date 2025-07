Sancho Nico Gonzalez | i due calciatori possono dar vita a un effetto domino che riguarda da vicinissimo la Juventus! Tutti i pezzi del puzzle

Sancho Nico Gonzalez, il futuro dei due calciatori potrebbe essere concatenato tra loro: la cessione dell’argentino apre all’acquisto dell’inglese. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus rimane attiva sul mercato sia in entrata che in uscita. Uno degli incastri più interessanti potrebbe coinvolgere Jadon Sancho e Nico Gonzalez. L’operazione, tuttavia, potrebbe concretizzarsi solo a seguito di una serie di movimenti incrociati: l’ Atalanta, infatti, ha messo nel mirino Nico Gonzalez, ma con la condizione che il club bergamasco riesca prima a cedere Ademola Lookman, sul quale è forte il pressing dell’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Nico Gonzalez: i due calciatori possono dar vita a un effetto domino che riguarda da vicinissimo la Juventus! Tutti i pezzi del “puzzle”

In questa notizia si parla di: nico - sancho - gonzalez - calciatori

Calciomercato Juve LIVE: novità direttamente da Manchester sul fronte Sancho, Nico Gonzalez e Weah possono partire - di Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Ultimissime Juve LIVE: Sancho si avvicina sempre di più, novità sul futuro di Vlahovic e di Nico Gonzalez - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, doppietta Sancho più Conceicao? Aria d’addio per Nico Gonzalez - È un calciomercato che la Juventus sta affrontando con la giusta mentalità e volontà di essere protagonista, con tante operazioni in ballo che andranno concretizzate per poter promuovere l’estate bianconera.

Calciomercato Juve, l'agente di Sancho a Torino! Nico Gonzalez: l'asse Inter-Atalanta si scalda L’esterno inglese è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera: vertice alla Continassa per risolvere il nodo della buonuscita dallo United Il conto alla rovesci Vai su Facebook

Repubblica - L'Inter prenota Lookman, Nico Gonzalez e Sancho le alternative. E la Juve punta Frattesi Vai su X

Nico sblocca Sancho: Gonzalez apre all'Arabia Saudita. E la Juve può andare sull'inglese; Porte girevoli alla Juventus: l’addio di Nico Gonzalez può portare Sancho; Juve, rebus sulla trequarti. Nico Gonzalez, Conceicao e Sancho: quale sarà la scelta.

Sancho Juventus: l’ago della bilancia è…Nico Gonzalez! Svelato l’incastro per vedere l’inglese in bianconero, ecco cosa deve succedere - Ecco l’incastro per vedere l’inglese in bianconero, cosa deve accadere Il grande colpo del calciomercato Juventus, Jadon Sancho, è un’operazione comple ... Segnala juventusnews24.com

Inter, uno tra Sancho e Nico Gonzalez: Marotta ha deciso - Il mercato dell'Inter si intreccia con quello della Juventus: in ballo ci sono i nomi di Sancho e Nico Gonzalez ... spaziointer.it scrive