Agli intellettuali di sinistra tutto è concesso, anche palesare le proprie preferenze politiche. La riprova? Elio Germano. Dopo il suo ormai noto botta e risposta con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, ecco che l'attore "scende in campo". Germano ha infatti partecipato all'evento della pastasciutta antifascista a San Nazario, in provincia di Vicenza. Il vincitore di sei David di Donatello è stato l’ospite d’onore della pastasciutta antifascista organizzata venerdì 25 luglio. Complice - non c'è da stupirsi - la consigliera Regionale del Partito Democratico, Chiara Luisetto. "Avevo notato che portava il suo spettacolo 'Il sogno di una cosa' all’Operaestate Festival a Bassano ieri sera – sono le parole della Luisetto riprese dal Corriere della Sera  –. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - San Nazario, all'evento "pastasciutta antifascista" spunta l'attore Elio Germano