San Michele di Serino chiusura notturna dell’acqua per emergenza idrica

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna nella zona rurale del Comune di San Michele di Serino dalle ore 22:00, di oggi, domenica 27 luglio, alle ore 06:00 di domani. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

