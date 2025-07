San Marino contro Tik Tok | confermata la multa di 3,5 milioni per il colosso cinese

La piattaforma cinese non avrebbe verificato l'età degli iscritti, non tutelando così la privacy dei minori di sedici anni come prescrivono le norme del Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - San Marino contro Tik Tok: confermata la multa di 3,5 milioni per il colosso cinese

San Marino batte TikTok: respinto il ricorso del colosso cinese - San Marino, 25 luglio 2025 – Ricorso respinto. Per la seconda volta nel giro di qualche mese San Marino batte il colosso cinese dei social network ‘TikTok’.

