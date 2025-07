Sono partiti i nuovi lavori di asfaltatura, con nuova segnaletica orizzontale e manutenzione stradale, per circa 570mila euro a San Giovanni in Marignano. "Si prevede di rimuovere o ridurre la crescita delle radici che danneggiano la sede stradale e ne compromettono le condizioni – spiega l’amministrazione comunale marignanese – con conseguenti rischi per la circolazione sia pedonale che veicolare. I lavori interesseranno il completamento di via Gramsci, via De Gasperi, via Matteotti e Via Renzi, via Milano e il parcheggio Vanni nell’area scolastica". Segnaletica orizzontale e asfaltature interesseranno pure via Torconca, tra via Crocetta e via Bottego (intervento realizzato in coordinamento con il Comune di Cattolica), e sarà previsto il completamento di quanto già realizzato in via Crocetta, in via Stadio e nelle vicinanze della rotatoria di immissione di via Stadio verso la Sp 17, prima della rotatoria di incrocio con via Conca nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Giovanni, 570mila euro per mettere a nuovo le strade