Una pista ciclabile è stata appena terminata, ma altre due sono in procinto di partire, tra cui l’attesissima Altolà – San Cesario. A confermarlo è lo stesso sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, all’indomani dell’inaugurazione della nuova ciclabile che dal capoluogo conduce nella frazione di Sant’Anna. "Il progetto – spiegano dall’amministrazione a proposito del tratto appena inaugurato - ha visto la riqualificazione di tutto il ciclopedonale già esistente lungo via Viazza e la realizzazione del nuovo tratto all’interno della zona industriale La Graziosa. Sul tratto già esistente di via Viazza sono stati sistemati vari manufatti presenti, come la staccionata in legno posta a protezione del Canal Torbido e la realizzazione di un ulteriore tratto di circa 180 metri di barriera in legno, sempre in affiancamento al canale irriguo esistente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Cesario-Sant’Anna, ora c’è la ciclabile