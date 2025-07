Samsung dice STOP allo sblocco del Bootloader con la One UI 8 | rimossa l’opzione

L’ultima mossa di Samsung ha colto di sorpresa la community più esperta in ambito mobile. Con l’arrivo di One UI 8, l’azienda coreana ha deciso di rimuovere completamente la possibilità di sbloccare il bootloader sui propri dispositivi, una funzionalità fondamentale per chi ama personalizzare a fondo il proprio smartphone, seppur negli ultimi fosse sempre più . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

