SAMIRA LUI | CON GERRY SCOTTI È UN DIVERTIMENTO IL GF L’HO VISSUTO SERENAMENTE

L’access di Canale 5, con La Ruota della Fortuna, si sta rivitalizzando. A condurre il game troviamo Gerry Scotti e Samira Lui nel ruolo della valletta, la quale ha il compito di girare le lettere del tabellone luminoso. Samira ha rilasciato un’intervista al portale SuperGuidaTv dove fa un bilancio su ciò che ha fatto fino ad ora. L’intervista parla del ruolo che ha avuto nell’ultimo film. Posso anticipare che a breve, ma non abbiamo ancora una data, uscirà un film che s’intitola Din Don che ho girato con Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi e poi per il resto vediamo. Questa estate, ovviamente, sono molto impegnata con La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SAMIRA LUI: “CON GERRY SCOTTI È UN DIVERTIMENTO. IL GF L’HO VISSUTO SERENAMENTE”

In questa notizia si parla di: samira - gerry - scotti - divertimento

Samira Lui svela i retroscena de La ruota della fortuna: “Con Gerry Scotti non mancano i battibecchi” - Samira Lui affianca Gerry Scotti alla conduzione de La ruota della fortuna. In un'intervista parla del rapporto con il conduttore e di come è cambiato l'approccio del pubblico nei suoi confronti.

Samira Lui, dal Grande Fratello a La Ruota della Fortuna: "Con Gerry Scotti ogni giorno è veramente un divertimento" - Classe 1998, friulana doc, l'ex gieffina Samira Lui oggi affianca Gerry Scotti nel popolare game show, La Ruota della Fortuna, che sta avendo un grande riscontro nell'access prime time del Biscione.

Lunedì su Mediaset: 18.45 #Sarabanda con Enrico Papi! 20.35 #LaRuotaDellaFortuna con Gerry Scotti e Samira Lui! 21.30 #BattitiLive con Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis! Vai su X

Quando le famiglie si siedono a tavola e ci guardano, è come entrare nelle loro case. E quando qualcuno ti riconosce e ti fa un sorriso o una battuta affettuosa, capisci che stai facendo bene il tuo lavoro”. Samira Lui, nata nel 1998 in Friuli, oggi è tra i volti più s Vai su Facebook

Samira Lui, dal Grande Fratello a La Ruota della Fortuna: Con Gerry Scotti ogni giorno è veramente un divertimento; Samira Lui, scopri tutto sulla valletta de La Ruota della Fortuna: Mia mamma è stata brava a non farmi sentire la mancanza di un padre; “La ruota della fortuna”: Gerry Scotti conduce da oggi la nuova edizione su Canale 5 con Samira Lui.

Samira Lui, dal Grande Fratello a La Ruota della Fortuna: "Con Gerry Scotti ogni giorno è veramente un divertimento" - Classe 1998, friulana doc, l'ex gieffina Samira Lui oggi affianca Gerry Scotti nel popolare game show, La Ruota della Fortuna, che sta avendo un grande riscontro nell'access prime time del Biscione. Lo riporta comingsoon.it

Samira Lui sorpresa a La ruota della fortuna: “E ogni giorno con Gerry Scotti…” - La ruota della fortuna ha debuttato da due settimane nell’access prime time di Canale 5 dove sta registrando un clamoroso successo di pubblico. Scrive msn.com