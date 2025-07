Salva per il pulsante sos | Lo avevo appena messo

San Benedetto (Ascoli), 27 luglio 2025 – “È stato un caso, ma mi ha salvato la vita. Io soffro di cuore, ho avuto spesso malori. Vivo da sola sei mesi l’anno a Treviso con mia figlia, poi l’estate torno a casa mia a San Benedetto e sono spesso sola. Grazie al pulsante dell’Sos, installato martedì pomeriggio, sono riuscita a salvarmi durante la notte”. Paola M., 63 anni, marchigiana d’origine, ha rischiato seriamente la vita per una colica renale fortissima, che ha fatto schizzare la sua pressione a 220-200 battiti, con il rischio concreto di un ictus. Grazie al sistema anti-rapina di Verisure, però, è riuscita a salvarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salva per il pulsante sos: “Lo avevo appena messo”

