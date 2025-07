Salute Quantum Metabolic Avatar | arriva il gemello digitale del metabolismo 

Per la prima volta, usando algoritmi quantistici e’ stato creato un avatar del metabolismo umano  per studiare tutte le possibili reazioni biochimiche metaboliche all’interno del nostro corpo, con la possibilita’ di sviluppare avatar personalizzati per pazienti con svariate malattie, dal diabete alla suscettibilita’ al sovrappeso, sui quali testare le terapie per scegliere la migliore. In pratica siamo di fronte a un “gemello digitale”  che impara, si adatta, e simula come funziona il nostro corpo quando mangiamo, ci muoviamo o cambiamo stile di vita. Battezzato “Quantum Metabolic Avatar”, e’ stato sviluppato dal team del professor Giuseppe Maulucci, Associato di Fisica per le scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali e direttore del Laboratorio di Intelligenza metabolica presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Universita’ Cattolica, campus di Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it