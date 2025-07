Salgono in auto e obbligano la proprietaria a scendere | due uomini scappano con la macchina rubata a Torino

Uno è salito dal lato del passeggero, appena una donna ha accostato con la sua Citroen C3. L’altro ha aperto la portiera dal lato della conducente, l’avrebbe malmenata e fatta scendere.Così, giovedì 24 luglio 2025, due uomini hanno portato via l’auto di una donna in via Cibrario, a Torino. A. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

