Salerno rissa nella notte a piazza Sant’Agostino | lanci di bottiglie e sedie tra italiani e stranieri

Notte di tensione in pieno centro a Salerno. Una rissa è scoppiata in piazza Sant’Agostino tra due gruppi di persone, composti da italiani e stranieri, alcuni anche giovanissimi. A volare, secondo le testimonianze, sono state bottiglie, sedie e altri oggetti, in un crescendo di violenza che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: salerno - rissa - notte - piazza

Far west notturno a Salerno: maxi rissa tra stranieri e italiani in piazza Sant’Agostino Vai su Facebook

Salerno, rissa nella notte a piazza Sant’Agostino: lanci di bottiglie e sedie tra italiani e stranieri; Salerno, far west in piazza Sant’Agostino; Salerno, rissa per una ragazza contesa: giovane in prognosi riservata.

Far west notturno a Salerno: maxi rissa tra stranieri e italiani in piazza Sant’Agostino - Stampa Una vera e propria notte da incubo quella vissuta in piazza Sant’Agostino, nel cuore del centro storico di Salerno, dove intorno alle 2 di notte è scoppiata una violenta rissa tra un gruppo di ... Si legge su salernonotizie.it

Salerno, collanine scippate: scattano due arresti - Prima lo scippo di una collanina d'oro dal collo di un uomo poi la fuga e infine l'arresto da parte dei carabinieri della stazione Duomo di Salerno. ilmattino.it scrive