Salerno cumuli di rifiuti in pieno centro | Topi e blatte tra i sacchi situazione insostenibile

Alle spalle di piazza Casalbore, i residenti di via Giacinto Carucci segnalano una situazione che definiscono ‚Äúfuori controllo‚ÄĚ: sacchi di rifiuti abbandonati a qualunque ora del giorno, odori insopportabili, presenza di blatte e topi. Una cittadina ha documentato la situazione poco prima delle.

