Entropia Festival, mostra fotografica, sagra del tortello: sono alcune idee per trascorrere la domenica in Appennino. A Castelnovo Monti, in centro storico, dalle 10, Entropia festival, con banchetti olistici e di artigianato, laboratori per tutti, yoga, teatro di strada, gastronomia e, in serata, concerti musicali, dj e vj set (info: 348 7660664). Sempre a Castelnovo, con partenza dal piazzale della Croce Verde, alle 7, camminata a cura del Cai Bismantova (info: 0522 612164). Alla palestra del Cattaneo, Raduno nazionale volley femminile della Federazione sport sordi Italia (Fssi), allenamenti a ingresso libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sagre, shopping, arte e artigianato. Tutti gli appuntamenti in Appennino