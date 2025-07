Sabrina Carpenter con un golden retriever rivela la tracklist del nuovo album Man’s Best Friend

Sabrina Carpenter, ispirandosi al titolo del prossimo lavoro in studio, ( Man's Best Friend ), sta fornendo ai followers anticipazioni sulla tracklist del nuovo album, in uscita il 29 agosto. Per l'annuncio delle tracce del settimo lavoro in studio che sarà pubblicato da Island Records, la popstar si è affidata ad un golden retriever ed un gruppo di fan, per svelare la sua tracklist. Il primo annuncio è arrivato il 23 luglio quando sui canali ufficiali della popstar è apparsa l'immagine di un cucciolo insieme ad una fan, accompagnata dalla didascalia: " La traccia n. 12 è 'Goodbye', ma Mariah ci sta aiutando a presentare la rivelazione della nostra tracklist.

