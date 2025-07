La vacanza degli intellettuali - Pasolini, Moravia e il circolo di Sabaudia (Utet, pag. 177, euro 19.00) di Paolo Massari è un veloce ma compiuto affresco di quella che è stata non solo una città – spiaggia, ma un luogo dell'anima per tanti intellettuali del Novecento italiano. Dune, sabbia, mare e cielo: questa era Sabaudia dopo la bonifica. Prima c'era la malaria e poi ci sarebbe stata una terra, una landa che il Duce fece bonificare autorizzando perfino la realizzazione di una torre civica molto più alta di quella di Littoria. Sabaudia fu una città che nacque da una visione e poi si fece pietra e carne, senza passare dal via. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sabaudia, quando i vip erano Pasolini e Moravia era un vero salotto letterario