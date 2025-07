Ryan Gosling presenta Project Hail Mary al Comic-Con | applausi e risate per il nuovo sci-fi di Amazon Studios

Durante il panel al Comic-Con, il team creativo ha mostrato le prime scene del film con Gosling nei panni di un improbabile eroe spaziale, tra ironia e momenti intensi. Il pubblico del Comic-Con di San Diego ha potuto assistere in anteprima ad alcune sequenze di Project Hail Mary, il nuovo film di Amazon MGM Studios diretto da Phil Lord e Christopher Miller e interpretato da Ryan Gosling. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Andy Weir, arriverĂ nei cinema a marzo 2026. Nel panel dedicato, risate e applausi hanno accompagnato la presentazione delle clip, tra momenti comici e un'inaspettata profonditĂ emotiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ryan Gosling presenta Project Hail Mary al Comic-Con: applausi e risate per il nuovo sci-fi di Amazon Studios

#TRAILER | 11,9 anni luce da casa. Insegnante di scienze di prima media. Un’opportunità per salvarci tutti. Ecco il trailer di #ProjectHailMary, basato sul romanzo bestseller del New York Times di Andy Weir, con Ryan Gosling e diretto dai registi premio Osc Vai su Facebook

