Russia abbattuti 99 droni ucraini nella notte | colpita anche Mosca

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 99 droni ucraini in diverse regioni del Paese inclusa quella di Mosca, sulla Crimea occupata e sul Mar Nero: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Il maggior numero di velivoli senza pilota distrutti, 36, è stato intercettato sul territorio della regione di Bryansk. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Russia, abbattuti 99 droni ucraini nella notte: colpita anche Mosca

