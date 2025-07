Rumore per Gaza tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

L'associazione genovese Music for Peace invita stampa, associazioni, istituzioni e cittadinanza a partecipare al presidio per pace e giustizia, in programma domenica 27 luglio 2025, in risposta all’appello lanciato da ‘Ultimo Grido per Gaza’ per esprimere dissenso, dolore e rifiuto alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Gaza, recuperati i corpi di due ostaggi israeliani con cittadinanza statunitense - Israele ha reso noto di aver recuperato i corpi di due ostaggi rapiti durante l’ attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Gaza, Canada apre inchiesta per crimini di guerra nella Striscia da parte di soldati Idf con doppia cittadinanza - Quella avviata dal Canada è stata classificata come un'"indagine strutturale", vale a dire un’ampia missione di accertamento dei fatti volta a documentare le violazioni commesse durante specifici conflitti e a raccogliere e conservare prove, comprese le testimonianze delle vittime e i documenti digi

Ipotesi cittadinanza onoraria per i bambini di Gaza arrivati a Bologna per curarsi - I capigruppo del Consiglio comunale di Bologna hanno firmato un testo in per chiedere che venga riconosciuta la cittadinanza onoraria ai bambini di Gaza arrivati in cittĂ per curarsi.

Il Comune invita tutta la cittadinanza a partecipare domenica 27 luglio, alle ore 22, a un momento simbolico di forte impatto collettivo: fare rumore, ciascuno secondo le proprie possibilità , per rompere l’indifferenza. Vai su Facebook

Disertare il silenzio per Gaza: appello dalla Diocesi di Cuneo e Fossano e eventi a Cuneo - Oggi campane parrocchiali, concerto commemorativo e un’iniziativa di 10 minuti di rumore in piazza Galimberti per sensibilizzare sull’emergenza umanitaria a Gaza ... Scrive targatocn.it

Il Pd di Piacenza aderisce all’iniziativa “Facciamo rumore per Gaza” - Il Partito Democratico di Piacenza aderisce all'iniziativa "Facciamo rumore per Gaza" - Da piacenzasera.it