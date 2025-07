L’esperienza insegna e fa testo. Così, dopo la fusione avvenuta due anni fa tra Florentia Rugby e Firenze Rugby 1931, confluite nella nuova realtĂ che prese il nome di Unione Rugby Firenze (che ha partecipato nella scorsa stagione ai campionati di serie A, B, C e under 18 nazionale e regionale), è stato ora compiuto un ulteriore passo avanti per il rugby giovanile dell’area fiorentina. URF e Scandicci Rugby hanno infatti siglato una collaborazione finalizzata a integrare e potenziare l’organico under 18 affidato - per quanto riguarda la societĂ biancorossoviola – alla responsabilitĂ dell’esperto capo allenatore Peppe Sorrentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rugby giovanile. Un’altra Unione per Firenze: accordo con Scandicci