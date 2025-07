Rubio ' Trump sta perdendo la pazienza con Putin'

Donald Trump sta "perdendo la pazienza" con Vladimir Putin poiché Mosca non fa nulla per porre fine alla guerra in Ucraina: lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un'intervista a Fox News. "Penso che stia diventando sempre più frustrato dal fatto che, nonostante abbia ottimi rapporti con Vladimir Putin al telefono, non si arrivi mai a nulla - ha detto Rubio riferendosi a Trump -. Quindi è giunto il momento di agire e penso che il presidente lo abbia chiarito abbondantemente. Sta perdendo la pazienza, sta perdendo la volontà di continuare ad aspettare che la parte russa faccia qualcosa per porre fine a questa guerra". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

