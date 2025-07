Rubio | Trump perde pazienza con Mosca

15.45 Trump, "sta perdendo la pazienza" con la Russia e "penso stia diventando sempre piĂą frustrato dal fatto che, nonostante le interazioni molto buone con Putin nelle telefonate, questo non porti mai a nulla". Lo ha detto il Segretario di Stato Usa, Rubio, a Fox News. "Sta perdendo la volontĂ di continuare ad aspettare che la parte russa faccia qualcosa per porre fine a questa guerra", ha aggiunto Rubio riferendosi a Trump, che due settimane fa ha dato a Mosca 50 giorni di tempo per un accordo di pace, pena dazi doganali al 100%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Istanbul, Trump: "Rubio sarà ai colloqui su Kiev" - Donald Trump  ha annunciato che il segretario di Stato Marco Rubio sarà in Turchia giovedì 15 maggio per i colloqui sulla pace tra Russia e Ucraina.

Trump invia Witkoff e Rubio a Istanbul per colloqui Russia-Ucraina - L'inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il segretario di Stato Usa Marco Rubio si recheranno a Istanbul venerdì 16 maggio per i colloqui tra Russia e Ucraina.

Russia-Ucraina, Trump e Putin ora glissano sui colloqui a Istanbul: «Ci andranno Rubio e Lavrov». E Il Cremlino torna ad attaccare l’Occidente - Mancano ormai meno di 48 ore all’incontro negoziale tra Russia e Ucraina in programma a Istanbul, il primo diretto tra i due Paesi da tre anni a questa parte.

