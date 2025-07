Rubinetti senza acqua Cacciotto ricara la dose | L' assessore non ha chiari i confini territoriali

“Comunicazione a parte, resta un dato incontrovertibile: molti villaggi della Terza MunicipalitĂ continuano a soffrire la carenza idrica e soprattutto con il caldo di questi giorni diventa una situazione drammatica da vivere”. E’ questa in sintesi la controreplica del presidente della Terza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Senz’acqua nella morsa del caldo. Rubinetti a secco in tre Comuni - Fano, 1 luglio 2025 – La canicola morde, ma l’acqua manca. Rubinetti a secco, oggi, in diverse vie di Fano, San Costanzo e Orciano, per lavori sulle reti idriche da parte dei gestori, Aset e Marche Multiservizi.

Lavori all'Autostrada dell'Acqua e rischio rubinetti a secco: le autobotti nella Piana Fiorentina - Saranno otto le autobotti presenti sul territorio della Provincia di Firenze. Autobotti a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 9 all’11 maggio prossimi e finalizzati al rinnovo e potenziamento dell’Autostrada dell’Acqua in centro di Firenze.

Rubinetti a secco e bassa pressione per una perdita d'acqua - Disagi per i cittadini di Santa Maria Capua Vetere per la carenza di acqua nelle case. "A causa di un intervento urgente di riparazione non programmato alla rete idrica, a causa di una perdita di acqua in via Tifatina, sono attualmente in corso interventi di riparazione che stanno comportando.

