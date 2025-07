Ruba in casa un vicino dà l’allarme | arrestato mentre si nasconde nel sottoscala

Aveva giĂ rovistato in casa e arraffato la refurtiva, ma non ha fatto in tempo a scappare. Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 luglio, un 36enne italiano, con numerosi precedenti alle spalle, è stato sorpreso in flagranza durante un furto in appartamento a San Gervasio Bresciano, in una casa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

