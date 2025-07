romanze tra umani e fantasmi nella stagione 5 di ghosts

anticipazioni sulla quinta stagione di Ghosts (Us): nuove relazioni tra personaggi umani e fantasmi. La serie televisiva Ghosts (Us) sta per tornare con una nuova stagione, promettendo sviluppi interessanti nelle dinamiche tra i protagonisti. Durante un panel al San Diego Comic-Con, sono emerse anticipazioni riguardanti la trama e le evoluzioni dei personaggi principali. In particolare, si prevede l’introduzione di una relazione inedita tra uno dei personaggi umani e uno dei fantasmi della serie. novità nella trama e sviluppo dei personaggi. Secondo quanto dichiarato dal produttore esecutivo Joe Wiseman, la quinta stagione vedrà il personaggio di Bela, interpretato da Punam Patel, assumere un ruolo più centrale all’interno della narrazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

