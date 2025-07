Roma al Giubileo dei Giovani scatta maxi piano per la sicurezza

Roma si prepara al Giubileo dei Giovani. Una settimana di eventi, preghiere, concerti che si aprirĂ ufficialmente nella serata di martedì 29 con la Messa in piazza San Pietro. Secondo le previsioni degli organizzatori, da tutto il mondo arriveranno tra le 500 e le 700mila persone, anche da Paesi in guerra. La macchina dell'accoglienza si è messa in moto giĂ mesi fa. A fornire un letto, docce e pasti durante la permanenza nella Capitale saranno circa 300 parrocchie, quasi 300 istituti superiori, ma anche 500 famiglie romane che hanno aperto le loro case su sollecitazione delle rispettive comunitĂ parrocchiali.

Di Santo, la Banda Musicale di Castelvenere domani a Roma per il Giubileo - Tempo di lettura: < 1 minuto “La Banda musicale di Castelvenere parteciperà domani a Roma al Giubileo delle Bande e della Musica Popolare”.

Giubileo, 5mila pellegrini salernitani a Roma. L'Arcivescovo Bellandi a San Pietro: "Tenere accesa la fiaccola della speranza" - La Chiesa salernitana in pellegrinaggio a Roma, oggi, in occasione del Giubuleo, guidata dall'Arcivescovo, di Salerno-Campagna-Acerno, S.

I diritti umani e il Giubileo: un giorno di scoperta e ispirazione progetto del Liceo Copernico a Roma - Il 2 maggio 2025, a Roma, si è tenuto un incontro per il concorso “Un Corto per i Diritti Umani 2024-2025”, organizzato dall’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS, in collaborazione con “Gioventù per i Diritti Umani”.

