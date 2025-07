Roma Wesley non basta | Gasperini aspetta altri rinforzi

I tifosi della Roma hanno accolto Wesley a Fiumicino, ma il tecnico giallorosso non è ancora soddisfatto del mercato. La Roma di Giampiero Gasperini conquista la terza vittoria consecutiva nelle amichevoli estive: dopo aver battuto Trastevere e Pomezia, i giallorossi battono anche il Kaiserslautern grazie alla prima rete di Evan Ferguson. Il 20enne irlandese è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 40 milioni ed è uno dei tre nuovi innesti della squadra capitolina. Dopo Ferguson ed El Aynaoui, infatti, è sbarcato a Roma anche Wesley Franca. Il terzino classe 2003 arriva dal Flamengo per una cifra vicina ai 30 milioni tra parte fissa e bonus. 🔗 Leggi su Sportface.it

