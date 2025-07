Roma tutto su Ghilardi | tra domani e martedì l’arrivo nella capitale

Dopo gli arrivi di Ferguson, El Aynaoui, Arena e Wesley, la Roma continua a lavorare senza sosta sul mercato per fornire a Gian Piero Gasperini una rosa il più possibile completa già nelle prime settimane di preparazione. Il nome sul quale in questi giorni si sta concentrando il lavoro del direttore sportivo Massara è quello di Daniele Ghilardi, giovane difensore classe 2003 di proprietà dell’Hellas Verona. Le cifre dell’affare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Roma e Verona avrebbero trovato l’intesa sulla base di 11 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto già emersa nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, tutto su Ghilardi: tra domani e martedì l’arrivo nella capitale

In questa notizia si parla di: roma - ghilardi - tutto - martedì

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona - La Roma continua a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa da affidare a Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha iniziato il ritiro estivo a Trigoria senza nuovi volti, ma la dirigenza è al lavoro per garantire i primi innesti nel più breve tempo possibile.

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare - Tantissimo da fare per la Roma in questo calciomercato, e dopo tanta attesa finalmente le prime ufficialità che portano a Gasperini nuovi volti con cui lavorare.

Roma, occhi su Daniele Ghilardi: il centrale dell’Hellas ha detto sì - La Roma guarda al futuro della sua difesa. Il nome nuovo per il reparto arretrato giallorosso è quello di Daniele Ghilardi, classe 2003, protagonista dell’ultima salvezza dell’Hellas Verona e punto fermo dell’Italia Under 21.

? Calciomercato Roma - Tra domani e martedì l'arrivo di Ghilardi #ASRoma #Ghilardi #calciomercato https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-tra-domani-e-martedi-l-arrivo-di-ghilardi-270234… Vai su X

Dopo Wesley, sembra ci siamo anche per Daniele Ghilardi. L'intesa è davvero a un passo, secondo Sky Sport l'operazione è in chiusura. #ASRoma #ForzaRoma Vai su Facebook

Roma, intesa vicina con il Verona per Ghilardi: 10 milioni più 1 di bonus; Roma, Ghilardi si avvicina: offerti 10 milioni al Verona. Le ultime news; Calciomercato Live: Wesley e Ghilardi verso la Roma, Sterling proposto al Napoli.