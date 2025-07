Roma Svilar | Gasperini? Un motivo in più per rinnovare | VIDEO

Reduce dal rinnovo di contratto con il club giallorosso, Mile Svilar si è detto orgoglioso di proseguire la sua avventura nella Roma. Reduce dal rinnovo di contratto con il club giallorosso, Mile Svilar si è detto orgoglioso di proseguire la sua avventura nella Roma. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Roma, Svilar: “Gasperini? Un motivo in più per rinnovare” | VIDEO

In questa notizia si parla di: roma - svilar - gasperini - motivo

Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030 - Non è ancora una fumata bianca, ma poco ci manca. Mile Svilar e la Roma sono ormai ai dettagli di un’intesa che sembra destinata a concretizzarsi nelle prossime ore: il rinnovo del contratto è sempre più vicino e le sensazioni, dentro e fuori Trigoria, sono decisamente positive.

Svilar, guaio Roma: il problema inaspettato che può beffare i giallorossi - La Roma ha un vero gioiello in casa, il portiere: i Friedkin si muovo per il rinnovo ma c’è un problema di non poco conto che può cambiare tutto Svilar, guaio Roma: il problema inaspettato che può beffare i giallorossi (Ansa Foto) – SerieAnews Una sconfitta che fa male, sanguinosa per la Roma che l’ha vista scivolare ora al sesto posto in classifica.

Svolta Svilar, ha deciso con la Roma: ufficiale a fine stagione – ESCLUSIVA - Dietro il silenzio si è mossa una decisione condivisa, maturata passo dopo passo. Ora manca solo il momento giusto per dirlo a tutti Svolta Svilar, ha deciso insieme alla Roma: sarà comunicato a fine stagione (Foto: Ansa) – serieanews.

Domani la squadra riprenderà ad allenarsi, con due giocatori in più, presto con altri due, e altri due ne servono. Poi sarà vera Roma. E pure Gasperini non vede l’ora Daniele Lo Monaco Vai su Facebook

Roma, senti Svilar: Gasperini? Un motivo in più per rinnovare; Roma, per Gasperini c'è già la prima grana: Svilar rischia di partire; Roma, il rinnovo di Svilar non si sblocca: perché non c'è l'accordo.

Kaiserslautern-Roma, Dybala fuori dai convocati di Gasperini: il motivo - Non ci sarà Paulo Dybala, che non ha riportato nessun problema fisico ma resterà a riposo sem ... msn.com scrive

Dybala, la Roma non lo convoca per l'amichevole: la decisione di Gasperini - Gli allenamenti con Gasperini sono ad alta intensità e per questo motivo tra i convocati del tecnico in vista della prossima ... Come scrive tuttosport.com