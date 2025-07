Roma Soulé | Spero di potermi esprimere al meglio quest’anno

Ieri, la Roma ha battuto 1-0 il Kaiserslautern in amichevole grazie alla rete di Evan Ferguson nel primo tempo. Al termine della partita, Matias Soulé ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “ Ovviamente giorno dopo giorno stiamo lavorando, fisicamente e anche tecnicamente, su quello che ci chiede il mister. Come ho detto prima, giorno dopo giorno impariamo molto di più per essere pronti per iniziare il campionato “. Sui diversi ruoli in cui lo sta testando Gasperini: “ Sì, è veramente importante provare a mettermi alla prova, farmi fare i diversi ruoli. Io sono abituato a fare diversi ruoli, quindi per me ovviamente non è un problema e sarò sempre a disposizione “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Soulé: “Spero di potermi esprimere al meglio quest’anno”

