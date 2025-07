Roma Legends altri quattro grandi ex per la sfida contro l’Everton | c’è anche Zago

Chi giocherà , dove, quando, perché e con che significato? La Roma continua a svelare i nomi dei protagonisti che scenderanno in campo per la sfida tra le leggende giallorosse e quelle dell’Everton, in programma il 9 agosto all’ Hill Dickinson Stadium di Liverpool. Un evento internazionale che unisce nostalgia e celebrazione, e che vedrà nuovi volti noti della storia romanista indossare ancora una volta la maglia capitolina. Ufficiali altri quattro ex giallorossi: da Zago ad Amelia. A poco più di una settimana dal fischio d’inizio, il club ha annunciato altri quattro ex giocatori che prenderanno parte all’evento celebrativo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Legends, altri quattro grandi ex per la sfida contro l’Everton: c’è anche Zago

In questa notizia si parla di: roma - sfida - everton - legends

Musetti supera Medvedev 7-5, Paolini rimonta e Sinner sfida Cerundolo a Roma - Nel corso di un match estremamente combattuto, Musetti ha avuto la meglio su Medvedev con il punteggio di 7-5, dopo aver concluso il set in regime di parità .

Lookman in forse per la sfida con la Roma. Genoa-Atalanta tra sabato 17 e domenica 18 - SERIE A. Due le notizie principali di venerdì 9 maggio: Ademola Lookman è in dubbio per il match di lunedì 12 al Gewiss Stadium per un guaio muscolare e Genoa-Atalanta da domenica 18 potrebbe essere anticipata a sabato 17.

Sinner, l’esordio a Roma si avvicina: l’orario della sfida con Navone - (Adnkronos) – Jannik Sinner è pronto all'esordio agli Internazionali d'Italia 2025, in programma domani, sabato 10 maggio.

Nuovi nomi in vista della sfida del 9 agosto all’Hill Dickinson Stadium tra @Everton e Roma Legends: Simone Perrotta ? Aldair Marco Delvecchio ? Damiano Tommasi Pronti a scendere in campo #ASRoma #EvertonRoma Vai su X

Biglietti Everton-Roma, al via la vendita libera dei biglietti il 10 luglio: le ultime Attraverso un comunicato ufficiale, la società inglese ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi della sfida in programma il 10 agosto" ( IL ROMANISTA ) Attraverso un comuni Vai su Facebook

Everton-Roma Legends, sfida dal sapore storico: Capello guida i giallorossi, in campo anche Candela; Everton-Roma Legends, altre 4 leggende giallorosse in campo: da Tonetto a Perotti; Everton - Roma Legends, altre 4 leggende giallorosse in campo: da Tonetto a Perotti.

Everton-Roma Legends, altre 4 leggende giallorosse in campo: da Tonetto a Perotti - La gara si svolgerà all'Hill Dickinson Stadium, stadio del club inglese. Secondo msn.com

Everton-Roma Legends, da Aldair a Tommasi: altri 4 ex-giallorossi per l’amichevole - Perrotta, Aldair, Delvecchio, e Tommasi si aggiungono a Capello e Candela per la sfida che andrà in scena il prossimo 9 agosto all'Hill Dickinson Stadium ... Da msn.com