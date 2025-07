Roma Gasperini chiede nuovi rinforzi | idea Palhinha dal Bayern Monaco

Gian Piero Gasperini non si nasconde. Dopo il successo per 1-0 contro il Kaiserslautern, primo test attendibile della pre-season giallorossa, il tecnico della Roma ha mandato un messaggio molto chiaro alla dirigenza: la rosa è ancora incompleta e servono almeno 4 o 5 innesti per affrontare al meglio la nuova stagione. “ L’altra volta ho detto che eravamo leggermente in ritardo? Allora stavolta siamo molto in ritardo (ride, ndr)”, ha ammesso Gasperini con schiettezza. “ Arriva Wesley, sì, ma sbarca e se ne va. E allora ditelo voi quanti ne mancano. Io faccio la conta da fine stagione: non è un alibi, ma una fotografia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini chiede nuovi rinforzi: idea Palhinha dal Bayern Monaco

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - chiede - rinforzi

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - Era solo da capire chi avrebbe fatto la prima mossa per far saltare il banco, e prontamente la situazione si è scaldata in maniera importante.

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - La Roma perde per due a uno contro l'Atalanta e complica e non poco la sua corsa al quarto posto. La squadra di Ranieri parte forte ma subisce alla prima occasione il gol di Lookman che spezza l'equilibrio.

ROMA, PIANO PER IL MERCATO: BUDGET DI 100 MLN Summit a Trigoria per stabilire le prossime mosse: Gasperini chiede almeno due rinforzi prima dell'inizio del ritiro e cinque acquisti in totale per rinforzare la squadra. #Calciomercato #ASRoma Vai su X

Dybala centrale anche per Gasp se avrà continuità Corriere della Sera (G.Piacentini) Nuova Roma, eterna Joya. Gasperini vuole costruire la sua squadra attorno a Paulo Dybala, talento superiore ma dal fisico fragile. “Spero che stia bene”, ha detto il tecnico, c Vai su Facebook

Roma, Gasperini chiede rinforzi in attacco: Massara al lavoro su Mikautadze e Laurienté; Gasperini a Trigoria chiede rinforzi: Roma, servono 4 innesti di qualità ; Roma, Gasperini chiede rinforzi in difesa: interesse per Kossounou.

Gasperini mette fretta alla Roma sul mercato: “Faccio la conta dei rinforzi che mancano da maggio” - Gian Piero Gasperini ha parlato del mercato della Roma subito dopo l'amichevole vinta dai giallorossi 1- Da fanpage.it

Roma, Gasperini chiede rinforzi: Wesley, il rebus a centrocampo e Ferguson come vice Dovbyk - La stagione 2025/26 rappresenta un punto di svolta in casa Roma e gli arrivi di Gian Piero Gasperini in panchina e di Frederic ... Scrive okcalciomercato.it