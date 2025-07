Rogo vicino alle spiagge di Villasimius in Sardegna | le fiamme bloccano le vie di fuga ai bagnanti

Un rogo è scoppiato a Punta Molentis, a Villasimius, nel Sud della Sardegna: i bagnati hanno avuto difficoltà a scappare perché le fiamme erano già arrivate vicino alla sabbia, bloccando le vie di fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

