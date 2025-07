Rogo Malva, scatta la zona rossa. Danni e rischio contaminazione.

Fiamme alla Malva di viuzzo di Porto. L’azienda che produce minuterie metalliche per la pelletteria attraverso il processo di lavorazione galvanica, stocca anche per la produzione diverse sostanze chimiche dall’alto livello tossico. L’incendio è scoppiato ieri pomeriggio per cause che restano ancora da accertare, sul posto sono arrivate immediatamente squadre di vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale per regolare il traffico, il settore protezione civile per l’emergenza ambientale unitamente ai tecnici di Arpat. Le fiamme sono state spente intorno alle 18. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate dai distaccamenti di Firenze Ovest, Calenzano, Empoli e dalla sede centrale di via La Farina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

