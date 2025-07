Roghi e reati in aumento | la provincia di Salerno seconda in Italia per incendi boschivi

Cresce l’allarme incendi nel salernitano, dove i roghi boschivi continuano a devastare ettari di vegetazione e a generare reati ambientali. A dirlo è il nuovo report di Legambiente “Italia in Fumo”, che restituisce un quadro allarmante per la Campania e, in particolare, per la provincia di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: roghi - reati - provincia - italia

Roghi e reati in aumento: la provincia di Salerno seconda in Italia per incendi boschivi https://ift.tt/3Bom9AG https://ift.tt/0FIv61f Vai su X

Un vasto incendio boschivo sta interessando la riserva naturale del Monte Cofano, a Custonaci in provincia di Trapani. Le fiamme, ben visibili dalla baia, hanno preso vigore nella notte a causa del vento forte. Nelle immagini la situazione poco prima dell'alba. Vai su Facebook

Roghi e reati in aumento: la provincia di Salerno seconda in Italia per incendi boschivi; Roghi e reati in aumento: la provincia di Salerno seconda in Italia per incendi boschivi; Sardegna sotto scacco dell’ecomafia: settima in Italia, primato nell’archeomafia.

Tre incendi al giorno bruciano l'Italia. Più colpita la Sicilia - In Italia dall'1 gennaio al 18 luglio si sono verificati 653 roghi che hanno devastato 30. Segnala msn.com

Schifani, ieri 380 roghi, vicino a cittadini e grato a operatori - "Ho seguito in costante collegamento con il comandante del Corpo forestale regionale, Tea Di Trapani, e con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, a sua volta in contatto con il diretto ... Secondo msn.com