Cesena, 27 luglio 2025 – Rock sotto la pioggia. O meglio, dopo la pioggia, quella che sabato sera ha ritardato  d  i un paio d’ore, ma non cancellato, l’inizio del primo dei due concerti ( l’altro è in programma oggi ) di Rockin’1000 organizzati all’Orogel Stadium Dino Manuzzi in occasione dei 10 anni dell’ormai iconico progetto nato con l’intento di convincere i Foo Fighters a venire a suonare a Cesena e poi – dopo aver raggiunto l’obiettivo – divampato conquistando una dimensione planetaria. Lo dicono i numeri che parlano di musicisti provenienti da 38 paesi in rappresentanza di tutte le generazioni, dal giovanissimo di sette anni, fino al veterano di 78. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rockin' 1000 a Cesena 2025: in 18mila al primo concerto

Rockin’ 1000: da Cesena al mondo in 10 anni di musica - “Che bellissimo, grazie mile”. Dieci anni dopo, il video postato sui social da un Dave Grohl entusiasta della “Learn to fly” suonata all’Ippodromo di Cesena dai protagonisti della prima edizione di Rockin’ 1000 per convincere i Foo Fighters ad esibirsi in città , rimane ancora oggi (col suo senso d’ammirazione e le sue sgrammaticature cariche d’affetto) il riferimento obbligato di una storia iniziata nel 2015 e cresciuta sulla voglia di stare dalla parte del rock.

Rockin’1000, i Negrita e Piero Pelù nel cast delle due serate evento di Cesena - Si accendono i riflettori sull’attesissimo evento Rockin’1000 – 10 Years Celebration, anche i Negrita e Piero Pelù nella line up.

Rockin'1000 dĂ vita al Flash Coro: due concerti a Cesena per "abbattere le barriere tra pubblico e performer" - Rockin'1000 lancia un nuovo format per l'estate 2025: si tratta del Flash Coro, un format dinamico e interattivo che veicolerĂ la musica e la passione del Rockin'1000 in tre date speciali in Italia: 22 giugno e 23 luglio in piazza a Cesena e 9 ottobre in teatro a Firenze.

