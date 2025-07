Il rock, le sonoritĂ irlandesi e i ritmi in levare del reggae e del raggamuffin in salsa salentina. Sette giorni di concerti con nomi importanti del panorama italiano per scatenarsi e ballare sulle note a Seregno, nell’area di via alla Porada. ProseguirĂ per tutta la settimana, fino a domenica 3 agosto, la seconda edizione del Seregno Sound Festival, che proporrĂ ogni giorno dalle 18 all’una di notte le specialitĂ della cucina pugliese in versione street food, ottime birre e un’area luna park per i bambini, con scivoli gonfiabili e jumping. Ma soprattutto ogni sera ci sarĂ un concerto diverso. Così domani alle 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rock e reggae in salsa salentina. Sette giorni di concerti al Porada