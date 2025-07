Rivelazioni su Epstein L’amicizia con il pedofilo Spada di Damocle su Trump

Il presidente americano, Donald Trump, gioca a golf in Scozia, in attesa dell’incontro di oggi con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. E forse cerca di distrarsi da quella che sembra una vera e propria bomba a orologeria: il cosiddetto ‘ caso Epstein ’. LE RELAZIONI PERICOLOSE. Il miliardario pedofilo, famoso per le sue frequentazioni di potenti, morto suicida in carcere nel 2019, proprio durante la presidenza Trump, rappresenta l’incubo peggiore di due inquilini della Casa Bianca e di un principe di sangue reale. Andrea, Duca di York e terzogenito della defunta Regina Elisabetta d’Inghilterra che ha visto la sua carriera stroncata dall’accusa di aver frequentato una minorenne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rivelazioni su Epstein. L’amicizia con il pedofilo . Spada di Damocle su Trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump - Donald Trump ha chiesto la revoca del segreto professionale per i documenti che riguardano il caso del finanziere Jeffrey Epstein, che imbarazza il presidente da diversi giorni, dopo un’inchiesta del Wall Street journal.

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein - Come spiegato in un precedente articolo, sono numerosi i contenuti considerati “scottanti” utilizzati per sostenere una presunta complicità di Donald Trump nei crimini commessi da Jeffrey Epstein.

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake - In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l' immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein.

Quattro anni dopo la misteriosa morte del miliardario e condannato pedofilo Jeffrey Epstein, sappiamo ancora sorprendentemente poco sulle sue reti e attività . Nuove rivelazioni mostrano che Epstein intratteneva stretti rapporti con personalità potenti – tra cui Vai su Facebook

