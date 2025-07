Ritrovato l' attivista keniano sequestrato in Tanzania

L'attivista per i diritti umani keniano Mwabili Mwagodi, scomparso giorni fa in circostanze misteriose nella vicina Tanzania, è stato ritrovato vivo oltre confine e sta ricevendo cure mediche a Mombasa. Secondo Hussein Khalid, direttore della ong Vocal Africa, che accusa le polizie dei due Paesi di avere organizzato il suo sequestro, Mwagodi è stato abbandonato in una foresta nella contea di Kwale, intorno alle 3:00 del mattino, come riporta Capital News, e avrebbe subito torture. La sua scomparsa era stata collegata alle critiche per le controverse raccolte di fondi del presidente William Ruto e aveva scatenato proteste nel Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ritrovato l'attivista keniano sequestrato in Tanzania

In questa notizia si parla di: ritrovato - attivista - keniano - tanzania

