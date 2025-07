Ritorno a Las Sabinas anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto 2025 | Tano sospetta che il figlio che aspetta Gracia sia di Miguel

© US Rai La gravidanza della moglie Gracia manda in confusione Tano nelle prossime puntate di Ritorno a Las Sabinas. Data la vicinanza crescente tra la donna e il fratello Miguel, l’uomo incomincia infatti a sospettare che possa essere proprio il parente il padre del bambino in arrivo, anche per via del passato sentimentale dei due. Per questo Tano non esita ad affrontare Miguel per fugare ogni suo dubbio. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Ritorno a Las Sabinas  è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 08.45 su Rai 2 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

