Nel doppio appuntamento di domani: Paca e Carmen uniscono le forze contro i Molina, ma i loro reali intenti restano avvolti nel mistero. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarĂ disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap, Esther e Miguel non hanno rapporti intimi, lei si consola con Tomás. Nell'episodio precedente della soap spagnola Lucas e LucĂ­a hanno continuato a frequentarsi nonostante sapessero di essere fratelli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 28 luglio: Paca vuole ingannare Gracia e Paloma