Ritiro Juventus subito problemi per Tudor | Milik ancora fuori per infortunio

Continua il ritiro alla Continassa per la Juventus di Igor Tudor. Dopo tre giorni di intense doppie sedute emergono i primi problemi fisici. A farne le spese è ancora una volta Arkadiusz Milik, colpito da un nuovo infortunio. La carriera dell’attaccante polacco sembra un calvario senza fine. La sua ultima partita risale al 25 maggio 2024, quando giocò 73 minuti contro il Monza. Da allora una serie di problemi fisici ne ha limitato il rendimento. In questa stagione non ha ancora collezionato presenze, a causa di un grave infortunio al ginocchio che ha richiesto due interventi chirurgici. A marzo, durante il recupero, ha subito anche un infortunio muscolare non collegato al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Ritiro Juventus, subito problemi per Tudor: Milik ancora fuori per infortunio

