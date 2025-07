Rissa tra stranieri a Pomigliano d’Arco 51enne ucciso di botte

Un uomo di 51 anni, di nazionalitĂ serba, ha perso la vita a Pomigliano d'Arco in seguito a una brutale aggressione avvenuta durante una rissa in strada. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rissa tra stranieri a Pomigliano d’Arco, 51enne ucciso di botte

In questa notizia si parla di: rissa - pomigliano - arco - stranieri

Pomigliano: trovato cadavere in strada tra via Leopardi e via Trieste. Forse vittima di una rissa - POMIGLIANO D’ARCO, 27 LUGLIO 2025 – Un cadavere di un uomo tra i 30 e 40 anni è stato rinvenuto questa notte tra via Leoprdi e via Trieste.

Pomigliano: un morto e due feriti in strada, ipotesi rissa nella notte - Un 51enne serbo è morto a Pomigliano d'Arco (Napoli) e altri due stranieri sono stati soccorsi; sarebbero stati coinvolti in una rissa, indagano i carabinieri.

Pomigliano, serbo ucciso a calci e pugni durante una rissa notturna. La vittima aveva 51 anni - POMIGLIANO D’ARCO, 27 LUGLIO 2025 – Un cittadino serbo di 51 anni è morto nella notte tra il 26 e il 27 luglio in via Trieste a Pomigliano d’Arco, probabilmente a seguito delle percosse subìte durante una violenta rissa.

Pomigliano d’Arco, rissa tra stranieri sfocia nel sangue: morto 51enne serbo; Rissa fra stranieri nella notte a Pomigliano, un morto e due feriti; Pomigliano: un morto e due feriti in strada, ipotesi rissa nella notte.

Pomigliano: un morto e due feriti in strada, ipotesi rissa nella notte - Un 51enne serbo è morto a Pomigliano d'Arco (Napoli) e altri due stranieri sono stati soccorsi; sarebbero stati coinvolti in una rissa, indagano i carabinieri ... Come scrive fanpage.it

Massacrato di botte e ucciso in strada, anche due feriti nella rissa a Pomigliano d'Arco - Una notte di violenza si è trasformata in tragedia a Pomigliano d’Arco, nel napoletano, dove un uomo di 51 anni, di nazionalità ... Riporta msn.com