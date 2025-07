Rissa nel napoletano finisce nel dramma | un morto e due feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto Un cittadino serbo, di 51 anni, √® morto per le percosse subito durante una rissa in strada a Pomigliano d‚ÄôArco, in provincia di Napoli. I Carabinieri della locale stazione, alle 3 della scorsa notte, allertati dal 118, sono intervenuti in via Trieste 105 per la segnalazione di tre persone ferite in strada. ¬† Il cittadino serbo era gi√† deceduto verosimilmente per le percosse sub√¨te. Le altre due persone, anche loro straniere, non sono in pericolo di vita. Tra le ipotesi investigative dei Carabinieri coordinati dalla procura di Nola, quelle di una rissa. Indagini in corso: secondo le informazioni raccolte dai Carabinieri, i tre erano tutti di nazionalit√† serba. 🔗 Leggi su Anteprima24.it ¬© Anteprima24.it - Rissa nel napoletano finisce nel dramma: un morto e due feriti

In questa notizia si parla di: rissa - morto - napoletano - finisce

Una spinta, la rissa con i coltelli e la ferita in pieno petto: Lorenzo Cristea è morto dissanguato a 20 anni - Cinque coltellate al petto e all'addome inferte con una sola arma: l'aorta recisa di netto e l'emorragia fatale.

Ucciso a coltellate dopo la rissa fuori dalla discoteca: morto un 20enne residente nel Padovano, in fin di vita l'amico che vive nel Trevigiano - CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Omicidio dopo una rissa nelle vicinanze della Baita al Lago, locale di Castelfranco Veneto.

Treviso, maxi rissa fuori da una discoteca: 20enne morto accoltellato, grave 22enne - Un normale sabato sera in discoteca a Treviso si è trasformato in un incubo ad occhi aperti per due giovanissimi, che nella notte sono divenuti protagonisti di una violenta rissa fuori da un locale.

#VillaLiterno - Pestata dall'ex marito, finisce in ospedale: lui ai domiciliari con il braccialetto elettronico Servizio di #RossellaGiaquinto... Vai su Facebook

Rissa nel Casertano, Stefano Margarita accoltellato e ucciso a 26 anni. Grave un altro giovane. Fermati due uo; Rissa nel Casertano, morto un 25enne napoletano; Lite in piazza tra ragazzi, 26enne ucciso a pugnalate, altri due feriti gravi: tragedia nel Casertano.

Rissa nel napoletano: 51enne ucciso di botte, due feriti - È mistero a Pomigliano d‚ÄôArco, comune alle porte di Napoli, dove un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato picchiato brutalmente in piena notte. Da msn.com

Rissa nel Napoletano, un morto e due feriti - Un cittadino serbo, di 51 anni, è morto per le percosse subito durante una rissa in strada a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. quotidiano.net scrive