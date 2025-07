Rissa in strada finisce in tragedia | morto un 51enne

La notte scorsa, verso le 3, i carabinieri della stazione di Pomigliano – allertati dal 118 – sono intervenuti in via Trieste 105 per la segnalazione di 3 persone ferite in strada.Una di queste – cittadino serbo di 51 anni – era già deceduto verosimilmente per le percosse subìte. Le altre due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rissa in strada: identificati e denunciati due stranieri - Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 20enne e un 30enne, entrambi di origini marocchine, ritenuti responsabili dei reati di rissa e lesioni personali.

Un passante infastidisce la cantante, l'artista di strada reagisce e scoppia la rissa - Una lite violenta è esplosa nel pomeriggio di ieri sul ponte Fabricio, in pieno centro, tra un artista di strada e un passante.

Rissa tra ultras di Atalanta e Inter: il 26enne Riccardo Claris ucciso a coltellate in strada: fermato un 19enne - Un ragazzo di 26 anni, Riccardo Claris, è stato ucciso a coltellate, la notte scorsa a Bergamo. L’omicidio nella zona dello stadio, in strada, pare al culmine di un litigio.

