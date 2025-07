Il tiramolla è durato giorni, ma alla fine sono bastate poche righe per lasciarsi: "La Victoria Libertas Pesaro - questo il comunicato ufficiale - comunica di aver risolto consensualmente il contratto, in scadenza a giugno 2026, con Simone Zanotti. La società ringrazia Simone per l’impegno dimostrato in maglia biancorossa nella stagione 202425 e gli augura un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". A questo punto tocca a Pistoia annunciarne l’arrivo nelle fila della squadra che, retrocessa dal piano di sopra, sarà una delle avversarie di questa serie A2. Si chiude così un capitolo che sicuramente rimane indigesto a Zanotti, ma anche ad una fetta del pubblico che gli ha sempre voluto bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risolto consensualmente il contratto. La sua partenza sblocca lo sbarco dell’ala scuola Varese Nicolò Virginio