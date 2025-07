Correva l’anno 2001 e gli italiani conobbero il fascino di Luisa Ranieri che, discinta, ripeteva in un iconico spot: «Antò, fa caldo». La giustificazione termica soppiantò l’emicrania tra le lenzuola. Greta Thunberg era ancora in mente Dei, ma si temeva con quel «fa caldo» sorgesse una Lisistrata del ventunesimo secolo – per i riferimenti leggersi Aristofane – perciò si decise di aprire la finestra. Purtroppo era quella di Overton. Al Gore, Kyoto e gli investimenti “verdi” A spalancarla fu Al Gore che, proprio in quell’anno, rimasto disoccupato per fine mandato come vice di Bill Clinton, si cercò un mestiere come difensore della terra oppressa e incendiata dagli uomini brandendo l’accordo di Kyoto – firmato nel 1997 – che non si era filato nessuno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Riscaldamento globale: verità, dubbi e affari intorno alla paura climatica