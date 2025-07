Riqualificazione dell’area industriale di Conegliano e Vittorio Veneto ecco i progetti

Un’area industriale che guarda al futuro: sostenibile, attenta al benessere delle persone e all’avanguardia sulla mobilitĂ . Non solo luogo di produzione per le 150 aziende e i 6.000 lavoratori dell’area, ma spazio vivo e aperto, capace di generare valore per chi ci lavora e per l’intera comunitĂ . 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Edilizia, Idea Group completa trasformazione area industriale vicino a Guidonia - Idea Group completa la trasformazione di un'area industriale da oltre 11mila mq alle porte di Guidonia.

