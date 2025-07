Riqualificazione della Dogana Il Comune incontra le aziende

L’Amministrazione comunale di Campogalliano prosegue il piano di riqualificazione dell’area Dogana, strategica sia per la logistica che per la mobilitĂ , intervenendo in risposta alle segnalazioni e alle esigenze raccolte durante gli incontri con le imprese insediate. Tra gli interventi principali c’è il rifacimento completo di via del Passatore, realizzato grazie alla collaborazione con Autostrada del Brennero, che si è fatta carico della riasfaltatura della sede stradale e del rifacimento dei cordoli laterali. "Insieme alla sindaca Daniela Tebasti – dichiara il vicesindaco Damiano Pietri – abbiamo incontrato oltre dieci aziende tra l’autunno e l’inverno scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione della Dogana. Il Comune incontra le aziende

In questa notizia si parla di: riqualificazione - dogana - comune - incontra

Al via i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio provinciale in via Dogana - Sono in partenza i lavori di un importante progetto di riqualificazione energetica dell’edificio destinato agli uffici provinciali di via Dogana 8 a Trento.

Riqualificazione della Dogana. Il Comune incontra le aziende; Roma cambia volto: The Social Hub trasforma l’ex Dogana in un’icona di ospitalità ; La Nuova Dogana di Avellino: tra storia e futuro nel progetto di Giovanni Multari.

Riqualificazione della Dogana. Il Comune incontra le aziende - Campogalliano, interventi per il decoro urbano e la sicurezza in sinergia con Autostrada del Brennero. Si legge su msn.com

Zona Dogana a Campogalliano, continua l’azione di riqualificazione - L’Amministrazione di Campogalliano prosegue il piano di riqualificazione dell’area Dogana, strategica sia per la logistica che per la mobilità, intervenendo in risposta alle segnalazioni e alle esigen ... Scrive temponews.it