Riposto blitz dei carabinieri in un ristorante etnico | sospesa l’attività per gravi irregolarità

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli a tutela della salute pubblica e dei diritti dei lavoratori. A Riposto, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania (N.I.L.) e dell’ ASP di Catania, hanno condotto una serie di controlli mirati a contrastare irregolarità igienico-sanitarie e lavorative all’interno di esercizi di ristorazione del territorio. Sequestro di un ristorante etnico per irregolarità sanitarie, edilizie e lavorative. Durante una delle ispezioni, le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro amministrativo di un ristorante etnico, gestito da un 35enne del posto, in seguito a numerose violazioni accertate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Riposto, blitz dei carabinieri in un ristorante etnico: sospesa l’attività per gravi irregolaritÃ

Riposto, arrestato in flagranza un altro spacciatore dai Carabinieri - ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazioni intensificate durante l’estate per contrastare lo spaccio. Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento della popolazione dovuto al flusso turistico, i Carabinieri di Catania hanno intensificato i controlli sul territorio, seguendo le direttive del Comando Provinciale.

